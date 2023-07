L’hanno spesso chiamata così, ancora quando il progetto era quello da un miliardo di euro. «Sarà un’autostrada», si diceva continuamente. E invece la nuova Sequals-Gemona sarà una strada mista. In poche parole, il tratto davvero autostradale sarà quasi soltanto quello - intersecato con la Gronda Nord di Pordenone - che arriverà fino allo svincolo di Spilimbergo.

Da lì alla connessione con l’autostrada (quella sì, vera e già esistente) A23 si proseguirà lungo un tracciato in parte già esistente. Quindi statale, gratuito, in poche parole ibrido. È la novità più importante che filtra dalla Regione. Più pregnante ancora rispetto al nuovo ponte di Dignano, al tracciato scartato e a quello invece selezionato.



LA SVOLTA



Meno costosa, meno impattante, ma anche “meno autostrada”. Il nuovo collegamento che unirà il Friuli Occidentale all’Austria arrivando fino al nodo di Osoppo-Gemona costerà meno non solo perché non attraverserà il Tagliamento nella zona collinare di Pinzano e Ragogna. C’è un’altra novità destinata a cambiare radicalmente la “faccia” dell’intero progetto. Di fatto il tracciato non sarà una vera autostrada. O meglio, non del tutto. La filosofia della Regione, infatti, è sì quella di accelerare i tempi per la realizzazione dell’opera, ma soprattutto quella di arrivare a un progetto fattibile. E spendere un miliardo (così costerebbe più o meno una vera autostrada a due corsie per senso di marcia) senza potersi appoggiare al Piano nazionale di ripresa e resilienza sarebbe una follia. Ecco allora che la Cimpello-Gemona cambierà in senso restrittivo: un piano meno faraonico, supportato dai primi dati che sono scaturiti dallo studio di fattibilità. I volumi di traffico tra Spilimbergo e Gemona, secondo i risultati emersi dal lavoro dei professionisti, non giustificherebbero una vera e propria autostrada. Ma non è nemmeno vero che si utilizzerà del tutto la viabilità esistente. Sarebbe un autogol, visto che si tratta di strade già congestionate che non a caso si vuole provare a svuotare almeno un po’.



LA SOLUZIONE



Per la nuova Cimpello-Gemona, la porta verso il Nord Europa chiamata a migliorare anche le precarie condizioni della Pontebbana, si è pensato a una soluzione ibrida. E il primo snodo sarà quello di Dignano. Emerge infatti un nuovo dettaglio in merito al nuovo ponte sul Tagliamento, che non sarà a Nord bensì a Sud rispetto al paese in provincia di Udine. La strada, quindi, andrà poi ad utilizzare la galleria di Dignano, che oggi rappresenta - assieme alla variante - l’unica alternativa per i mezzi pesanti.

Successivamente, la strada che poi dovrà portare fino a Gemona passerà non lontano da Fagagna, attraversando un territorio formato principalmente da campagna. Si tratterà però di una strada simile alle nuove bretelle realizzate a Pordenone e a San Vito al Tagliamento.

In poche parole, il collegamento fino a Gemona non avrà passi carrai, non si potranno realizzare abitazioni con stradine collegate alla principale, non ci saranno rallentatori, si potranno realizzare solamente rotonde come intersezioni e i rettilinei saranno dotati di aree destinate alla sosta di emergenza. Ma non sarà comunque una vera autostrada.