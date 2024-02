PADOVA - Quando gli agenti gli hanno intimato l'alt ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga nel cuore della notte prima lungo l'autostrada e poi in tangenziale, contromano, speronando più volte la polizia stradale e finendo anche per perdere due pneumatici prima di essere bloccato e arrestato. Il folle inseguimento è avvenuto nella notte tra sabato e ieri tra l'autostrada A57 che da Mestre porta verso Padova e la tangenziale cittadina. Un uomo al volante di un furgone, per cause ora al vaglio della polizia stradale, avrebbe ignorato l'alt impostogli dagli agenti del Comando di Venezia. Ne è nato un inseguimento sul filo dei 140 chilometri orari, dal Veneziano fino all'uscita di Padova Est. Qui ai colleghi si è unita una terza auto pattuglia della Stradale di Padova. L'uomo però ha continuato la fuga, imboccando la tangenziale contromano e percorrendola per alcuni chilometri.

Durante il concitato inseguimento il conducente del furgone non ha esitato a speronare una delle auto della polizia nel tentativo di sbatterla fuori strada. In una delle tante manovre azzardate il suo mezzo è rimasto gravemente danneggiato: pur perdendo due pneumatici ha però continuato la sua folle corsa. Durante il tragitto ha incrociato più auto, ma lo scarso traffico notturno ha fatto sì che non si verificassero incidenti. Poteva essere una strage. Quando il fuggitivo ha capito di essere al capolinea ha deciso di accostare e consegnarsi. L'uomo al volante è stato fatto uscire dall'abitacolo del furgone e portato al Comando. Da quanto si è appreso non aveva armi. È stato identificato e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel cuore della notte è stato sottoposto anche a tutti gli accertamenti clinici del caso per valutarne lo stato psicofisico.

Al momento l'indagine è sotto stretto riserbo e non si conoscono i motivi della fuga. Il suo comportamento ha messo a rischio non solo la sua vita, ma anche quella degli agenti della Stradale e degli altri utenti della strada. Nella giornata odierna sarà processato per direttissima. Il suo furgone, seriamente danneggiato, è stato sequestrato e sottoposto a verifiche. Resta attualmente da chiarire il motivo per cui l'autista abbia inscenato una fuga tanto pericolosa. Anche una delle vetture della Stradale sarebbe rimasta seriamente danneggiata. I poliziotti che hanno effettuato l'inseguimento, seppur provati e, nel caso di coloro che erano a bordo dell'auto speronata, acciaccati, non hanno necessitato delle cure del pronto soccorso. Una volta rimosso dalla strada il furgone grazie a un carroattrezzi, la viabilità è ripresa regolarmente.