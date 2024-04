Incidente sulla statale Adriatica a Due Carrare: due feriti e traffico bloccato

DUE CARRARE - Schianto oggi, 26 aprile, attorno alle 11 lungo la SS16 Adriatica a Due Carrare. Il bilancio, che poteva essere ben più tragico è di due feriti trasportati in ospedale a Schiavonia. Sul luogo dell'impatto è giunto anche l'elisoccorso di Padova, ma alla fine il personale sanitario ha convenuto che le ferite riportate dai conducenti fossero compatibili con un ricovero a mezzo ambulanza.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Abano si sono scontrate una Peugeot 308 condotta da R.V. di 53 anni residente ad Arquà Polesine e una Fiat Panda con al volante P.F. di 61 anni di Padova. L'automobilista su Peugeot stava transitando lungo la statale da Battaglia Terme verso Padova, l'altro in direzione opposta. Secondo i rilievi il conducente della Panda doveva svoltare per entrare nel parcheggio del vivaio Bottin, quando è stato centrato in pieno dalla Peugeot. La Panda si è ribaltata, entrambe le auto hanno subito gravi danni. I soccorsi sono stati tempestivi. Entrambi i conducenti, seppur feriti, non versano in pericolo di vita. Come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora. E' toccato ai carabinieri far defluire il traffico lungo arterie secondarie.