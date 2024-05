Padova. La consigliera Elisa Venturini dà alla luce la sua Alice: «Staff di medici competenti e umani»

PADOVA - É nata Alice, la figlia della consigliera regionale Elisa Venturini.

Il lieto evento è avvenuto questa notte, tra il 5 e il 6 maggio, all'ospedale di Schiavonia. Mamma e bimba sono in perfetta salute.

«Innanzitutto un grazie e complimenti a tutto lo staff di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Schiavonia Maria Teresa di Calcutta, rappresentato dal dottor Carlo Dorizzi - ha detto Venturini - Professionisti competenti e umani, non solo con me ma con tutte le donne e i nuovi nati. La scelta è dovuta al ginecologo che mi ha seguita, ma ero molto combattuta sulla scelta dell'Ospedale perché comunque i reparti dove si nasce dei vari ospedali in Provincia di Padova sono il top. Dobbiamo avere fiducia degli operatori della nostra sanità e che sia di buon auspicio per un aumento della natalità».