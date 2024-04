Ubriaco al volante provoca un incidente sulla Regionale 307: tre mezzi coinvolti

CAMPODARSEGO - Ubriaco al volante provoca un incidente stradale, sfiorata la tragedia nel giorno di San Marco. Grave incidente giovedì notte a Campodarsego, lungo la strada regionale 307 all'altezza dell'intersezione con via Cinganame. E' successo il 25 aprile dopo le 22. Una Lancia Y condotta da un giovane di Vigonza ha tamponato violentemente una Toyota con a bordo una famiglia della provincia veneziana ferma all'incrocio. Coinvolta anche una terza vettura che proveniva in senso opposto. Quest'ultima, un'auto aziendale di una ditta di Camposampiero, è stata urtata dopo il tamponamento sempre dalla Lancia Y ed è finita nel fossato laterale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgoricco che hanno messo in sicurezza l'area ed i mezzi. Per fortuna tutti i coinvolti sono rimasti illesi. Per i rilievi del sinistro stradale sono arrivati gli agenti della Polizia Locale della Federazione, impegnati in servizio nella vicina manifestazione dell'Aperyshow ad Arsego. I veicoli provenienti da Campodarsego sono stati deviati verso Fiumicello ed è stato creato così un tratto a senso unico lungo la strada regionale per permettere le operazioni di rilievo e di soccorso in tutta sicurezza. La strada è stata sgomberata e riaperta al traffico poco dopo la mezzanotte. Tutti e tre i conducenti dei mezzi coinvolti sono stati sottoposti ad alcoltest. Positivo è risultato il giovane alla guida della Lancia Y, l'auto che ha causato l'incidente,

trovato con un tasso alcolemico oltre il doppio di quello massimo consentito per mettersi alla guida.

Il giovane è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua patente è stata ritirata dalla Polizia Locale della Federazione.