Infortunio a Maniago: smonta l'attrezzatura del circo e resta schiacciato da una gabbia metallica. Grave un operaio

MANIAGO - Infortunio sul lavoro a Maniago. È successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 6 maggio, in via Marco Polo, nell'area adibita a ospitare il circo Vienna.

Secondo le prime informazioni, poco dopo le 13 un addetto allo smantellamento della struttura è rimasto schiacciato da una delle gabbie metalliche che stava caricando sul camion. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, l'elisoccorso e i Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, che hanno spostato il materiale, consentendo agli operatori sanitari di soccorrere l'operaio ferito. Dopo una prima visita medica, l'uomo è trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria per le verifiche sul rispetto delle norme antinfortunistiche.