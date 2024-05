Sequals, ragazzo di 18 anni chiama in piena notte i carabinieri: «Sono stato aggredito da uno sconosciuto»

SEQUALS - Un ragazzo di 18 anni, con cittadinanza italiana, di origini africane, ha denunciato di essere stato aggredito da uno sconosciuto la scorsa notte a Lestans di Sequals. Dopo la richiesta di soccorso al 112, arrivata attorno alle 4.40, la centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto ambulanza e automedica. Il giovane aveva ferite superficiali al collo ed è stato trasportato in ospedale a Pordenone, le sue condizioni non sono gravi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Spilimbergo.