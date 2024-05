CASTELFRANCO (TREVISO) - Allarme maltempo nella Marca, in particolare nella zona della Castellana. Esondati il canale Avenale, e il Muson come gran parte dei suoi affluenti. La situazione è in continua evoluzione. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Strade allagate ad Asolo, Castelfranco e nei comuni confinanti. Segnalate anche frane e allagamenti di case e scantinati. Al momento non si segnalano feriti

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++