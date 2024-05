Infortunio al Circo Vienna, operaio resta schiacciato sotto una gabbia pesante

MANIAGO - Infortunio sul lavoro poco dopo le 13 di oggi, lunedì 6 maggio, a Maniago in via Marco Polo nell'area del Circo Vienna. Un operaio impegnato nelle attività di smontaggio della struttura è rimasto gravemente ferito dopo che una pesante gabbia metallica gli è caduta addosso schiacciandolo. L'uomo è stato preso in cura dagli operatori sanitari giunti sul posto ed elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto gli ispettori del lavoro dell'Azienda sanitaria per le verifiche sul rispetto delle norme antinfortunistiche.