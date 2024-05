MANIAGO - Premessa: gli esperti che le hanno analizzate, fanno risalire le immagini a qualche tempo fa, perché qualche dettaglio - come il dehor di un pubblico esercizio - nel frattempo ha subito delle modifiche. Al netto della cronologia esatta, sta spopolando sul web il video di una cerva che si aggira per la centralissima via Roma, a Maniago, soffermandosi davanti ad alcune vetrine, come se fosse interessata a fare shopping, salvo poi spaventarsi (probabilmente dalla medesima sagoma riflessa sui vetri) e tornare sui propri passi verso piazzetta Trento e la zona della Colvera e di Fratta. Secondo un noto appassionato locale di attività venatoria, a prescindere dalla datazione esatta del filmato (chi l’ha postato sul blog cittadino non ha fornito elementi utili), si tratta di un evento eccezionale di cui non si hanno ricordi da quando la città ha l’aspetto attuale.



LA SORPRESA

Normalmente, questo tipo di animale rifugge le attività antropiche e le passeggiate diurne, anche se è piuttosto frequente trovarlo a brevissima distanza, dal momento che Maniago è circondato da boschi e montagne, tanto che non è infrequente, per gli abitanti del quartiere di Fratta di immortalare, nelle loro telecamere di sorveglianza, cervi e altri animali simili durante le loro discese notturne verso la pianura. Le migliaia di visualizzazioni del video in poche ore non potevano essere uno spot migliore per la naturalità della città che sta per ospitare un evento planetario come la Coppa del Mondo di Paraciclismo, che quest’anno diventa una sorta di trial per selezionare gli atleti che gareggeranno a fine agosto alle Paralimpiadi di Parigi. L’appuntamento è in programma tra una settimana esatta con 700 atleti da cinque continenti e oltre 40 nazioni differenti. Ancora di più, queste splendide immagini rappresentano un traino efficacissimo per il grande evento dell’estate, fortemente voluto dalla Pro loco. Nell’ambito del Festival in Centa, tra fine luglio e inizio agosto, saranno protagonisti Max Gazzè, i Bnkr 44 e Fiorella Mannoia. Si tratta di un’area verde di straordinaria bellezza che sorge esattamente alle spalle di piazza Italia. I vertici dell’associazione di promozione turistica dopo molti anni hanno voluto rilanciare la storica tradizione dei grandi concerti in città e per promuoverli stavano facendo leva sulla bellezza della location.



TESTIMONIAL

Ora dovranno soltanto allegare il video per testimoniare di come la cittadina goda ancora di una straordinaria situazione che permette alla fauna selvatica di passeggiare per il centro storico. «Anch’io ho visto quel filmato – ha fatto sapere il sindaco Umberto Scarabello – ma potrebbe riferirsi a un periodo non proprio recente. Via Roma dista 150 metri dalla montagna ed è possibile che l’animale, una volta sceso verso il centro, abbia avuto un momento di smarrimento. Al di là di tutto, è un evento fantastico, ce lo godiamo e lo ammiriamo con il sorriso».