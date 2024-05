MANIAGO - Sta spopolando sul web il video di una cerva che si aggira per la centralissima via Roma, a Maniago, soffermandosi davanti ad alcune vetrine, come se fosse interessata a fare shopping, salvo poi spaventarsi (probabilmente dalla medesima sagoma riflessa sui vetri) e tornare sui propri passi verso piazzetta Trento e la zona della Colvera e di Fratta. Secondo un noto appassionato locale di attività venatoria, a prescindere dalla datazione esatta del filmato (chi l’ha postato sul blog cittadino non ha fornito elementi utili), si tratta di un evento eccezionale di cui non si hanno ricordi da quando la città ha l’aspetto attuale.