Verso le elezioni, a Chions sfida a due. Santin è il più "navigato", Doro vuole più spazio per il cambiamento

CHIONS - Si infiamma la corsa a sindaco. Si tratta di una sfida a due. Oltre a Fabio Santin, 59 anni, già sindaco dal 2004 al 2009 e dal 2009 al 2014, geometra e libero professionista con studio ad Azzano Decimo e sostenuto da due civiche di centrodestra (Ricostruiamo Insieme e Ripartiamo Insieme), in corsa per la poltrona di primo cittadino anche Laura Doro, 39 anni, avvocato, sposata con una figlia, già vicesindaco e assessore uscente all'urbanistica e all'istruzione negli ultimi 8 anni.

Depositate le due liste civiche a sostegno della candidata, "Obiettivo Comune" e "Lista 33083", rispettivamente formate da 16 e 12 candidati. Sono espressione di una parte degli attuali consiglieri uscenti e di nuove persone, talune con esperienze già maturate nella vita amministrativa del Comune, altre che vi si affacciano per la prima volta. All'interno vi sono diverse sensibilità politiche, ma tutti i candidati sono accomunati dal pensiero che eventuali ideologie vadano lasciate fuori dal municipio. «L'obiettivo ha detto Doro - è completare un programma elettorale drammaticamente interrotto dalla scomparsa del sindaco Renato Santin e, allo stesso tempo, arricchire con nuove idee ed energia una compagine che in questi anni ha dimostrato unità e coesione nell'affrontare anche momenti molto difficili. Infatti, nonostante l'amministrazione uscente si sia trovata a gestire una pandemia, l'aumento spropositato del costo delle materie prime e dei servizi e, da ultimo, anche la scomparsa della propria guida, è riuscita ad assicurare alla cittadinanza presenza, servizi e programmazione». Nelle prossime settimane i candidati si presenteranno alla cittadinanza, esponendo un programma che si pone in continuità con il precedente, arricchito di nuovi ambiziosi obiettivi. Sono 28 persone di età, competenze e percorsi di vita molto differenti, che ritrovano in Laura Doro, residente nella frazione di Basedo, una nuova guida per proseguire, sulla scorta dell'esperienza maturata in questi anni, la buona gestione amministrativa dimostrata. Anche Santin ha una storia politica, ma di lungo percorso. Entra in politica quando aveva 25 anni, per 5 lustri ha ricoperto le cariche di consigliere comunale, assessore, vicesindaco e sindaco. La decisione di presentare la sua candidatura a sindaco la ritiene una scelta di responsabilità verso i suoi cittadini, che scaturisce da diversi fattori. Spiega Santin: «Il progetto mio è di tutta la squadra è quello di rivitalizzare il contesto del paese, riaccendere il comune con attività, iniziative, nuove idee, progetti, servizi. Insomma rilanciare Chions».