Sacile. Infortunio sul lavoro in cantiere lungo la A28, uomo cade in una scarpata: portato in ospedale

SACILE (PORDENONE) - Un uomo di circa 40-45 anni è stato soccorso questa mattina dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato nell'area di un cantiere aperto lungo la A28, nel tratto compreso tra Sacile Ovest e Sacile Est, all'altezza indicativa della progressiva chilometrica 34+200.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, è caduto accidentalmente in una scarpata, ruzzolando per circa 5-7 metri.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Sacile e l'automedica proveniente da Pordenone: hanno attivato la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno raggiunto il punto impervio dove era caduto l'uomo, dando fattivo supporto e operando in piena sinergia con il personale sanitario.

Sul posto il personale dell'autostrada.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo per il quale è stato disposto il trasporto in codice giallo, con l'ambulanza con a bordo il medico dell'automedica, all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.