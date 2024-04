PORDENONE - Un sabato sera tranquillo, una cena al ristorante con i bambini e gli amici. Tutto bene sino a quando uno dei bambini al tavolo ha accusato alcuni problemi alla gola. Faceva difficoltà a respirare e si sentiva informicolare. A quel punto è scattato immediatamente l’allarme, perché il bambino è affetto da alcune allergie che gli causano questo tipo di sintomi.

Cosa è successo

Sono stati attimi di paura ieri sera verso le 21 al ristorante “Alla Ferrata” che si trova in pieno centro storico a Pordenone. I genitori, sapendo la problematica del bambino, hanno subito chiamato il 112, il numero dell’emergenza, e oltre all’ambulanza del 118 arrivata a sirene spiegate, sul posto è arrivata anche l’automedica con lo specialista a bordo. Nel frattempo il bambino, probabilmente ancora più impaurito da quanto stava accadendo aveva iniziato a vomitare. Una volta somministrata una dose di cortisone e tranquillizzato sull’ambulanza che è arrivata in tempi velocissimi sul posto, il bambino piano piano si era quasi ripreso del tutto e a quel punto il clima si è subito disteso.

I genitori appena arrivati al ristorante avevano subito spiegato a quali alimenti il piccolo era allergico e da quanto si è appreso nel cibo che aveva mangiato non ci sarebbe stato alcun alimento che poteva essere associato alle problematiche allergiche del bambino. Quando la situazione era oramai stabilizzata e il piccolo si era ripreso, anche se diceva agli infermieri del 118 che gli bruciava un po’ la gola, è stata presa la decisione di portarlo comunque al pronto soccorso del Santa Maria degli Angeli per una controllo più accurato e magari per cercare di scoprire cosa possa aver provocato la crisi allergica.