Chioggia, 270 mila euro per il restauro del sottopassaggio dell'ospedale: sarà integrato nella ciclovia Ven.to

CHIOGGIA - È ben noto agli abitanti di Chioggia che il sottopassaggio dell'ospedale, che connette l'edificio a via Ridotto Madonna, versa in uno stato di deterioramento da oltre quindici anni.

La struttura è costantemente soggetta ad allagamenti dovuti alla presenza di una falda acquifera, contro cui, nonostante diversi tentativi, non sono ancora state trovate soluzioni definitive. Questo degrado si estende su tutta l'area, per vari motivi; la preoccupazione maggiore riguarda la pericolosità dell'attraversamento del passaggio sotterraneo: l'erba che cresce sull'asfalto rende il passaggio di chi utilizza la pista ciclabile possibile solo attraverso uno stretto varco; in alcuni tratti l'asfalto è coperto da uno strato scivoloso di melma, mentre le pareti, deturpate da numerosi graffiti, mostrano segni evidenti di infiltrazioni. Un incidente accaduto qualche settimana fa ne testimonia la rischiosità: una signora di settantacinque anni, parte di un gruppo di turisti in bicicletta provenienti da Isamar, ha subito una caduta nel sottopasso dell'ospedale di Chioggia, riportando gravi lesioni.

Tuttavia, un importante intervento di riqualificazione è in programma per l'infrastruttura in questione. Il progetto è già stato definito e si trova ora in fase esecutiva, pronto per essere affidato tramite una procedura negoziata a una delle cinque imprese candidate. La consegna dei lavori dovrà rispettare i termini stabiliti nel contratto e l'importo preventivato per l'intervento è di circa 270 mila euro.

Si prevede che i lavori inizieranno non appena possibile.

Nonostante l'amministrazione abbia già effettuato interventi per rendere il passaggio impermeabile, la situazione rimane critica a causa delle continue inondazioni dovute alla falda acquifera. Le precedenti opere di impermeabilizzazione delle pareti esterne, completate il 10 ottobre 2018, non hanno dato i risultati sperati, poiché l'acqua piovana ha continuato a infiltrarsi nella struttura. Per tentare di risolvere il problema, ulteriori interventi di iniezione di resina sono stati commissionati negli scorsi anni all'azienda Uterek di Bosco Chiesanuova, per un importo di 10.800 euro, coprendo una lunghezza complessiva di 29 metri.

Il passaggio sotterraneo dell'ospedale sarà coinvolto nel tracciato della ciclovia turistica interregionale Ven.To, un progetto di rilevanza nazionale che unirà Venezia a Torino attraverso Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

L'idea della ciclovia è nata presso il dipartimento di architettura e pianificazione del Politecnico di Milano e prevede un percorso di circa 680 chilometri lungo il corso del fiume Po. Il tracciato si svilupperà sia sugli argini del fiume, sia su tratti già esistenti di piste ciclabili, sia su tracciati che necessitano interventi.

Il passaggio attraverserà anche una porzione del comune di Chioggia, denominata "Macro tratta 4 - Tratta T02". Questa iniziativa integrerà il territorio comunale in una rete ciclabile di importanza nazionale ed europea, promuovendo la mobilità sostenibile e migliorando l'accessibilità del territorio chioggiotto attraverso una rete ciclabile efficiente.