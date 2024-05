Carlo Ancelotti: l'ex moglie (scomparsa), la separazione, il secondo matrimonio con la manager canadese e i due figli. Chi sono

Il re della Champions ha conquistato un'altra finale di Champions League e lo ha fatto ancora col Real Madrid. Carlo Ancelotti a Wembley sfiderà il Borussia Dortmund in quella che sarà la sesta finale della sua carriera da allenatore nella massima competizione europea.

Mai nessuno come lui. Un record. 'Carletto' ha già disputato 5 finali (3 col Milan, 2 col Real Madrid), vincendo 4 volte la Coppa dei Campioni (2 volte con i rossoneri, 2 volte con i blancos). L'unica persa è quella di Istanbul, nel rocambolesco 3-3 tra Milan e Liverpool, con la vittoria dei Reds ai rigori. Con il Real Madrid, invece, quando ha raggiunto la finale ha sempre vinto e questa volta dovrà vedersela con una tedesca.

Lo stipendio attuale di Ancelotti e lo storico in carriera

Nella sua seconda avventura alla guida del Real Madrid Ancelotti ha percepito 6 milioni di euro netti a stagione (circa 11 lordi). In precedenza l'allenatore italiano aveva guidato i blancos dal 2013 al 2015, guadagnando circa 10 milioni di euro a stagione. Il suo massimo stipendio, però, lo ha toccato nella stagione 2016-17 alla guida del Bayern Monaco, con un ingaggio da 14 milioni di euro, cifra simile a quella percepita in Premier League all'Everton. Tra Monaco ed Everton c'è di mezzo la sua annata al Napoli (2018-19) dove Ancelotti ha percepito 5 milioni di euro netti a stagione, nonché il contratto più importante della storia del Napoli. Un contratto che prevedeva la permanenza per due anni, terminato però dopo una sola stagione.

Da non dimenticare gli inizi da allenatore: dopo le parentesi alla Reggiana e al Parma, la prima volta sulla panchina di una big arriva nel 1999 alla Juventus: pur essendo agli inizi il suo stipendio era comunque molto alto, ben 2 miliardi di lire netti all'anno, circa un milione di euro. Gli anni al Milan consacrano definitivamente Ancelotti in Italia e nel Mondo. La separazione tra il Milan e Fatih Terim portano Carletto a sedersi sulla panchina rossonera nel 2001. I rossoneri gli offrono un contratto particolare: viene pagato in base ai risultati. Questi sono però ottimi, con la Champions League conquistata nel 2003 che gli vale il rinnovo a 3,2 milioni netti a stagione fino al 2007. Proprio quell'anno arriva il rinnovo con aumento di stipendio a 4,5 milioni di euro fino al 2010. Dopo il Milan Ancelotti firma un contratto col Chelsea che gli garantisce 7 milioni di euro a stagione ma l'esperienza a Londra non è certamente la più gloriosa del suo percorso. A dicembre 2011 diventa il primo allenatore importante del progetto Paris Saint-Germain. Il tecnico italiano ottiene un accordo da un anno e mezzo da 7,4 milioni a stagione.

L'ex moglie scomparsa e la separazione

Carlo Ancelotti è stato legato a Luisa Gibellini per 25 anni (dal 1983 al 2008). Ma nel 2010 si separano al Tribunale di Parma. Poi la scomparsa. Nel maggio del 2021, undici anni dopo che il legame tra loro era finito, muore dopo aver combattuto per anni con una brutta malattia. Aveva 63 anni. Luisa era una grande appassionata di sport, non solo di calcio ma anche di tennis.

I passaggi in elicottero

Una curiosità. Negli anni al Milan di Ancelotti, Luisa Gibellini era solita recarsi a Milanello in elicottero: aveva il brevetto da pilota e spesso accompagnava il marito al centro tecnico dei rossoneri in volo, permettendogli di muoversi da Parma al capoluogo lombardo in poco tempo. I due si conobbero nel 1983, quando Carletto faceva ancora il calciatore e militava nelle fila della Roma.

La nuova moglie di Ancelotti

L'attuale moglie di Ancelotti è Mariann Barrena McClay, la seconda dopo il matrimonio precedente con Luisa Gibellini (mamma dei due figli di Carlo). Quest'ultima è morta nel nel maggio del 2021, a 11 anni dalla separazione con Ancelotti. Mariann, invece, l'ha conosciuta a Londra nel 2011, alla fine di una breve relazione con Marina Cretu (giornalista originaria della Romania), quando era allenatore del Chelsea. Mariann Barrena McClay, manager canadese con origini spagnole, è di undici anni più giovane del coach italiano. I due si sono sposati a Vancouver, in Canada, paese natale della donna, nel 2014.

I figli: Katia e Davide

Ancelotti ha due figli, avuti con la prima moglie Luisa Gibellini. Katia di 40 anni e Davide di 34. La primogenita è nata a Roma ma vive a Madrid, dove ricopre il ruolo di amministratore delegato di un brand di abbigliamento. Dal 2014 è sposata con Beniamino Fulco, nutrizionista che ha anche collaborato con Carlo durante la parentesi al Napoli. Katia ha tre figli (due maschi e una femmina). Katia ha anche partecipato ad Amici, il noto talent di Maria De Filippi, nel lontano 2004. A quei tempi era una concorrente di canto ma la sua avventura nel programma televisivo è durata poco. La figlia di Carlo ha poi deciso di dedicarsi ad altre passioni.

Davide, invece, è l'allenatore in seconda al Real Madrid e fedelissimo partner nel lavoro quotidiano del padre. Per molti, il segreto di Ancelotti è proprio l'intesa col figlio che ha iniziato a seguirlo sin da piccolo. Dopo una breve carriera come calciatore nelle giovanili del Milan, entrò nello staff atletico del Paris Saint-Germain (di cui al tempo Carlo era allenatore) nel 2012, a soli 23 anni. Da quel momento ha sempre seguito il padre nelle sue successive esperienze, ottenendo i risultati più importanti al Real Madrid. Davide Ancelotti ha il compito di analizzare il gioco delle avversarie del Real e di aiutare Carlo a organizzare nuove strategie e soluzioni tattiche, come quelle sui calci piazzati. «Il mio lavoro è creare dubbi a mio padre», ha sottolineato Davide, come riportato dal quotidiano spagnolo As.

I record in carriera

Ancelotti ha raggiunto la sesta finale di Champions della sua carriera e intanto ha già vinto aritmeticamente la Liga con quattro giornate di anticipo. Si tratta del 12esimo trofeo con il Real Madrid che gli è valso il sorpasso a Zidane. Per Re Carlo si tratta del 28esimo titolo in carriera, in ben 5 Paesi diversi (Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra). Tra i record più prestigiosi, Ancelotti vanta quello di essere l'allenatore più vincente della storia della Champions League con 4 Coppe dei Campioni vinte, che presto potrebbero diventare 5 (in caso di vittoria del Real contro il Dortmund). Inoltre è l'unico ad aver trionfato nei cinque maggiori campionati europei.