VICENZA - Servizio militare obbligatorio? Come ogni anno, in occasione dell'Adunata nazionale degli Alpini, torna alla ribalta la questione della leva per i giovani - va ricordato che in Italia le chiamate sono state sospese dal primo gennaio 2005 ad opera della legge 23 agosto 2004, n. 226. E questa volta, a riportare in auge il dibattito sono stati l'ex sindaco "sceriffo" di Treviso, Giancarlo Gentilini (in questo VIDEO parla addirittura di patria tradita) ed Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione, Lavoro.

Il servizio di leva obbligatorio va reintrodotto

Elena Donazzan lo ha detto proprio oggi a Vicenza, intervenuta al Teatro Olimpico durante gli incontri con le delegazioni delle sezioni Ana all'estero e i membri dell' International Federation Mountain Soldiers. «Il servizio di leva per i giovani - ha precisato - va reintrodotto per educare ai doveri e non solo ai diritti. In uno scenario in cui ci sono situazioni di fragilità e di rischio per la nazione, è fondamentale educare i nostri giovani al servizio per la Patria. Solo così possiamo creare quel senso di appartenenza che fa stare in piedi un popolo nei momenti di maggiore difficoltà».

«La Nato - ha poi osservato Donazzan - da tempo chiede che l'Italia si doti di una riserva oltre ai militari in servizio, per questo dobbiamo fare autocritica. Fu profondamente sbagliato sospendere la leva obbligatoria, soprattutto alla luce di ciò che sta accadendo in Europa e nel Mediterraneo. Non si deve dare nulla per scontato, nemmeno la pace, né i valori della tolleranza con i quali noi europei siamo stati cresciuti. Sono valori che dobbiamo difendere ed essere in grado di difendere».