Ladra cade nella trappola: la Polizia simula un ricovero e sorprende l'operatrice sanitaria a rubare nelle stanze dell'ospedale

PORDENONE - Un'operazione della Polizia ha posto fine ai continui furti nel reparto di ginecologia dell'ospedale di Pordenone, inchiodando la responsabile. La ladra è rimasta incastrata nella trappola tesa dagli agenti, che, installate le telecamere in una stanza e simulato un ricovero, sono riusciti a coglierla sul fatto mentre rubava contanti dal portafoglio lasciato temporaneamente incustodito. È stata denunciata l'operatrice socio sanitaria, residente in provincia, responsabile di furto aggravato in alcune stanze del Santa Maria degli Angeli.

La donna accompagnata in Questura è stata deferita in stato di libertà.

Come agiva

Le modalità del furto erano sempre le stesse. Come ieri, anche in precedenza, per mettere a segno il colpo aspettava che la paziente ed eventuali familiari in visita fossero fuori dalla stanza o, in alcuni casi, che la stessa fosse in sala parto. Stanze libere, vuote dai degenti, così da avere tutto il tempo per riuscire a strappare qualche banconota. In poco tempo infatti - il video diffuso dalla Polizia mostra un'azione rapida, meno di venti secondi - accedeva alla stanza, rovistava nei cassetti, giubbotti e abiti, e trovati soldi o monili preziosi, abbandonava il campo. Diverse le denunce di episodi di furto di denaro contante e gioielli registrate negli ultimi mesi.

I furti

Almeno otto i furti accertati commessi tra il marzo 2023 e il febbraio 2024 nei quali sono stati sottratti oltre 1200 euro in contanti e monili preziosi dal valore di 2000 euro. Ma veniamo a ieri, quando la donna, pensando di riuscire nuovamente ad averla vinta, è caduta per sua sventura nelle mani della giustizia.

Oss beccata a rubare nel reparto

In considerazione della gravità dei fatti, dalla Squadra Mobile era scattata la richiesta al pm Andrea Del Missier per l'installazione delle telecamere sia all’interno del corridoio del predetto reparto che all’interno di una stanza di degenza appositamente individuata al fine di individuare gli autori dei furti. In particolare, d’intesa con la procedente autorità giudiziaria, per incastrare la ladra è stato messo in scena un finto ricovero all’interno della stanza munita di telecamere. La paziente in questione era una poliziotta della Mobile mentre altro personale si dedicava alla visione in tempo reale delle immagini riprese dalla telecamera installata. Intorno alle ore 15 l’agente si è assentata dalla stanza simulando di doversi sottoporre a una visita medica, lasciando all’interno del cassetto del comodino il proprio portafoglio, con all’interno la somma di 100 euro in banconote da vario taglio preventivamente fotocopiate.

Poco dopo un’operatrice socio sanitaria è entrata all’interno della stanza dove era falsamente ricoverata l’agente, appropriandosi di una banconota di 50 euro contenuta all’interno del borsellino. Immediatamente bloccata dal personale della Squadra Mobile e della Polizia dell’ospedale, dalla perquisizione è uscita la banconota rubata. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare la responsabilità dell’arrestata anche per gli altri furti verificatesi nei mesi scorsi.