Vigodarzere. Schianto tra una moto e un furgone, centauro 19enne è gravissimo

VIGODARZERE (PADOVA) - Grave incidente stradale oggi, 11 maggio, in via dell'Artigianato all'incrocio con la Sp 87 a Vigodarzere. Un motociclista lotta tra la vita e la morte nella Terapia intensiva dell'ospedale di Padova dopo un tremendo impatto con un furgone.

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 8 del mattino. Dai primi riscontri si sono venuti a scontrare un furgone Fiat Ducato condotto da una donna, B.G. di 38 anni residente a Galzignano Terme, e una moto Ducati Brutale con in sella E.P., di 19 anni di Bassano del Grappa. Nell'impatto il ragazzo è finito rovinosamente a terra. I primi soccorritori si sono subito accorti delle condizioni disperate del motociclista. Immediati i soccorsi del Suem 118 e degli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco.

Il motociclista è stato stabilizzato e in un secondo momento trasportato in ospedale a Padova in prognosi riservata a seguito dei gravi traumi patiti. In ospedale a scopo precauzionale è stata trasportata anche la conducente del furgone, ma il suo quadro clinico è rassicurante. Come da prassi entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Visto il quadro clinico compromesso del giovane motociclista, la polizia stradale ha sottoposto a sequestro i mezzi coinvolti in attesa di un quadro definitivo della situazione. La viabilità ha subito rallentamenti per un paio d'ore. Sarà ora compito degli agenti della Stradale ricostruire la dinamica dei fatti.