Si amputa le falangi con la falciatrice, 65enne di Basiliano ricoverato

BASILIANO - Stava armeggiando con la falciatrice, quando si è ferito gravemente alla mano perdendo alcune falangi. È successo nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 aprile, in un campo a Basiliano dove l'uomo stava utilizzando la macchina agricola. Immediata la chiamata d'aiuto al personale sanitario, sul posto è arrivato un mezzo di soccorso avanzato che ha preso in carico il 65enne per portarlo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono state classificate da codice giallo.