Incidente a Ponzano Veneto, un'Audi non rispetta la precedenza e centra una Vespa: ferito un 58enne

PONZANO VENETO (TREVISO) - Non rispetta la precedenza e centra una Vespa: ferito un 58enne. L'incidente questa mattina, 9 maggio, intorno alle 7.30 in via Livello, all'incrocio con via Chiesa. L'uomo, un 58enne di Villorba, era in sella alla sua Vespa e stava percorrendo la strada principale, via Chiesa, quando è stato centrato da un'Audi che non ha rispettato la precedenza immettendosi da una via laterale. A bordo dell'auto, un 28enne della zona. Ad avere la peggio è stato il conducente della Vespa, portato in ospedale.

Sul posto, oltre al Suem, è intervenuta anche la polizia locale.