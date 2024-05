Maxi sgombero all'ex caserma Cavarzerani: via dalla "moschea" 150 migranti

UDINE - Come stabilito nel corso di recenti Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, questa mattina all'alba le forze dell'ordine, coordinate dalla Questura, hanno sgomberato lo stabile adibito a moschea all'interno della ex caserma Cavarzerani di Udine. I migranti alloggiati erano circa 150.

Di questi, una cinquantina sono stati trasferiti fuori regione, 25 nell'ex caserma Osoppo, 56 aventi diritto sono rimasti nella stessa Cavarzerani, mentre altri 40 sono stati portati in Questura, per accertare la loro posizione. L'operazione si è conclusa regolarmente nell'arco di alcune ore.