VENEZIA - G7 a Venezia, residente espone uno striscione di protesta: «Non può esserci giustizia senza condivisione sociale». Interviene la polizia. È accaduto oggi, giovedì 9 maggio a Venezia dove è in corso il G7 Giustizia. Una famiglia veneziana ha appeso uno striscione di protesta alle finestre vicino al luoco del vertice: «Non può esserci giustizia senza condivisione sociale, economica, ambientale. A quando l'abolizione dei paradisi fiscali?». Nel filmato, l'intervento delle forze dell'ordine che identificano la residente.

Il vertice

Si apre al centro congressi Scuola Grande San Giovanni Evangelista a Venezia il G7 dei ministri della Giustizia, a margine del quale i centri sociali hanno annunciato che daranno vita a una manifestazione di protesta ‘Contro il G7 dell'(IN)giustizia, contro la guerra, contro il genocidio in Palestina, per la libertà e i diritti di tutti’. Tra i temi della contestazione al ministro Carlo Nordio il caso di Ilaria Salis. Il punto di ritrovo sarà il piazzale della stazione di Venezia Santa Lucia alle 17 ma nessuna indicazione circa l'eventuale percorso che gli antagonisti intendono fare in un città blindata in un ampio settore del centro storico.