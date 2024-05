UDINE - La Polizia di Udine ha arrestato 7 persone, destinatarie di provvedimenti definitivi e rintracciato, in Croazia, una donna, di 39 anni, ricercata in Italia per alcuni episodi di furto aggravato. Un giovane di 25 anni, cittadino iraniano, clandestino sul territorio nazionale, è stato rintracciato perché deve scontare un anno e 2 mesi di reclusione, in quanto condannato per reati inerenti agli stupefacenti. Un altro iraniano, di 28 anni, è stato arrestato perché deve scontare una pena residua di 9 mesi, in quanto appartenente a un sodalizio transnazionale dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia, dai paesi balcanici. Un 36enne cittadino romeno è stato arrestato per scontare una pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione, per reati legati a stupefacenti, furto aggravato e maltrattamenti in famiglia. Due cittadini afghani, irregolari in Italia, rispettivamente di 34 e 29 anni, devono scontare la reclusione di 2 anni e 2 mesi il primo e 3 mesi il secondo, per droga. Il 3 maggio scorso, a Lovran, in Croazia, la Polizia locale ha dato esecuzione al Mandato di Arresto Europeo disposto a seguito dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, nei confronti di una 39enne cittadina croata. Deve scontare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per una serie di eventi predatori commessi tra il 2015 ed il 2020.