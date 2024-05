Verso le elezioni. L'hinterland udinese tra tentativi di riconferma e rivincite. A Pasian di Prato sfida a tre

UDINE - Sarà tutta da seguire la sfida di Pasian di Prato, tra i comuni più popolosi della provincia di Udine, dove il centro-destra si presenta spaccato: da un lato il sindaco uscente, Andrea Pozzo (Forza Italia e Fratelli d'Italia, con altre due civiche), la Lega invece che sostiene Juli Peressini (con altre tre civiche) e il centro-sinistra compatto lancia, invece, Enzo Cattaruzzi, pure lui sostenuto da quattro liste.



A Campoformido Erika Furlani, sindaco uscente in quota Carroccio, si ripresenta puntando al secondo mandato, sostenuta da tre liste (Lega, Rinnoviamo Campoformido, civica Furlani) e ad opporsi troverà Massimiliano Petri con una coalizione trasversale composta da quattro liste ("Uniti per il Comune", "Promessa per Campoformido", "Progetto Comune", "Impegno). A Basiliano ci riprova per il terzo mandato Marco Del Negro (csx), di fronte avrà Marco Olivo, alla guida di una civica di area centro-destra. A Buttrio di fronte il sindaco in carica Eliano Bassi, con la civica di area centro-sinistra che vuole proseguire l'esperienza amministrativa partita cinque anni fa, e Roberta Tonello con "Impegno per Buttrio". A Manzano il sindaco uscente Piero Furlani, alla guida di una coalizione di centro-destra, si ripresenta per il secondo mandato, sostenuto da quattro liste, stavolta anche da Fratelli d'Italia che cinque anni fa invece aveva corso in autonomia; di fronte avrà Mauro Drusin con "Manzano innova".

A Corno di Rosazzo in campo, in solitaria, solo il leghista e già deputato Daniele Moschioni, che si ripresenta per conquistare il terzo mandato alla guida del Comune.

A San Giovanni al Natisone il primo cittadino uscente Carlo Pali, alla guida di una civica di centro-sinistra, punta al bis, con il sostegno di due civiche. A Santa Maria la Longa sarà ancora Fabio Pettenà a guidare come candidato sindaco per il centrodestra le due liste Cambiamo insieme e Nuove energie, che attualmente lo sostengono alla guida del suo comune. Non avrà sfidanti. A Camino al Tagliamento Nicola Locatelli (cdx) si candida per allungare il suo mandato di altri cinque anni dopo il decennio che si va a chiudere; di fronte si ritroverà Letizia Bravin, attuale consigliere comunale di opposizione. Punta al bis, a Lestizza, Eddi Pertoldi, espressione della Lega, sostenuto anche da una civica moderata, che si troverà di fronte l'esponente di Fratelli d'Italia Valeria Grillo (con due liste) e, per l'attuale opposizione consiliare, Irene Bassi, di area centro-sinistra. Per quanto riguarda Bicinicco sfida inedita tra Paolo Paul, sostenuto da una civica e Giorgio Bolzon, assessore uscente, espressione della maggioranza retta dall'attuale sindaco Paola Turello.

Nel comune di Mereto di Tomba, dove saluta il sindaco e già assessore regionale Claudio Violino, prova a raccogliere il suo testimone l'assessore comunale Paola Fabello, che di fronte si ritroverà, per il centro-destra, Sandro Burlone. A Mortegliano vuole continuare per altri cinque anni l'ex generale dei Carabinieri Roberto Zuliani, con due liste, la civica "Sindaco di tutti" e una espressione dei giovani; ad opporsi a lui Eva Morandini, con la lista "Ricostruiamo". A Pavia di Udine per il centro-destra Beppino Govetto, primo cittadino uscente, tenterà il bis, trovandosi di fronte come avversario Luca Zaninotto. A Povoletto sarà sfida a tre tra il sindaco in carica Giuliano Castenetto, con due liste, Oliviero Paoletti e Lisa Rossi. A Pozzuolo del Friuli Denis Lodolo punterà a riconfermarsi sostenuto da due civiche di centro-destra mentre l'opposizione dem lancia Gabriele Bressan come sfidante. A Pradamano Enrico Mossenta se la dovrà vedere con Roberto Giuggino di Fratelli d'Italia, mentre si ripete la spaccatura nel centro-destra a Reana del Rojale, dove la sindaco facente funzioni, Anna Zossi, (moderata con il sostegno del centro-sinistra) se la vedrà in un confronto in rosa con Attilia Marcolongo, appoggiata da Lega e Fdi. A Remanzacco Daniela Briz punta al terzo mandato con una lista unitaria, che non avrà sfidanti se non il quorum. A Sedegliano saluta il sindaco Dario Giacomuzzi e se la dovranno vedere per la sua successione da un lato Debora Donati, attualmente consigliere d'opposizione, dall'altro Ivan Donati, già sindaco tra il 2014 e il 2019. A Trivignano Udinese, infine, dove saluta Roberto Fedele, cercherà di prendere il suo testimone Roberto Tuniz con due liste, al quale si opporrà Federico Guariglia, classe 1993.