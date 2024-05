Pentecoste a Lignano: notte di eccessi tra intossicazioni e risse, soccorsi 12 giovani

LIGNANO - Intossicazioni etiliche e risse, soprattutto tra i giovani, si sono verificate la notte scorsa in diversi luoghi di Lignano Sabbiadoro, località balneare già da ieri molto affollata di turisti, molti austriaci, in occasione della Pentecoste.

Gli operatori sanitari del 118 hanno dunque dovuto effettuare numerosi interventi. In totale sono stati soccorsi dodici giovani. Come riporta il sito del Messaggero Veneto, nessuno di loro fortunatamente sarebbe in gravi condizioni.

I controlli durante la Pentecoste

Dunque già da ieri sera sono cominciate varie feste e tanti si sono riversati in riva al mare. A Lignano sono comunque stati potenziati i controlli da parte delle forze dell'ordine ed è stata anche attivata dalla centrale operativa Sores una seconda ambulanza notturna al Punto di primo intervento di Lignano, messa a disposizione da AsuFc. Alle potenziate pattuglie delle forze dell'ordine si associano anche due agenti di lingua tedesca della Polizia Locale di Termeno, e due unità cinofile della polizia locale di Trento.