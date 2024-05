Verso le elezioni: a Frisanco Sandro Rovedo pensa già alla conferma su Tramontina

FRISANCO - Nel 2009 aveva soltanto 33 anni ed era uno dei sindaci più giovani. Oggi di anni ne ha 48 e si appresta a divenire il più longevo della provincia, visto che è destinato a guidare Frisanco per il quarto mandato consecutivo. Si tratta di Sandro Rovedo (a destra nella foto). Qualcuno potrà obiettare che uno sfidante c'è. Ma non è proprio un avversario da battere. Esattamente come cinque anni fa, Gianni Tramontina (a sinistra nella foto) si è messo a disposizione per allestire una seconda lista, una "civetta".

Guai, però, a farsi sentire dai diretti interessati. Ufficialmente è un raggruppamento con tutti i crismi. Basta, tuttavia, dare una scorsa ai risultati della medesima sfida del 2019 per capire meglio: Rovedo vinse con l'85% delle preferenze, Tramontina ne raccolse appena 50 e non certo per la scarsa fiducia dei valligiani. Con questa mossa, lo spauracchio del commissario è allontanato sin da subito.