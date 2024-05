Lotta salvezza, in ballo Empoli, Udinese e Frosinone (in attesa del Verona): ipotesi spareggio, come funziona

La lotta salvezza è ancora aperta in Serie A, quando manca una sola giornata al termine del campionato non è ancora arrivato l'ultimo verdetto per la retrocessione. Il Cagliari ha ufficialmente raggiunto la salvezza grazie alla vittoria in trasferta contro il Sassuolo che viene condannato aritmeticamente alla retrocessione.

I neroverdi tornano in B insieme alla Salernitana e adesso c'è solo da capire quale sarà la terza squadra a scendere in cadetteria.

Il Frosinone ha trovato i tre punti a Monza grazie al gol di Cheddira, facendo un bel balzo in avanti (35 punti) L'Empoli invece pareggia 1-1 in Friuli contro l'Udinese, al termine di una partita infinita decisa dai rigori di Niang e Samardzic. La squadra di Cannavaro si porta a 34 punti, i toscani restano indietro a 33. In attesa del match tra Salernitana e Verona, i friulani si giocheranno tutto nell'ultima giornata proprio contro il Frosinone. In caso di arrivo a pari punti di due squadre, entrerebbe in gioco lo spareggio per decretare la terza squadra retrocessa in Serie B.

Come funziona lo spareggio

L'anno scorso si è giocato lo spareggio tra Verona e Spezia in gara secca in campo neutro, che ha visto trionfare l'Hellas. Quest'anno la formula è cambiata e lo spareggio salvezza sarà in una doppia sfida andata-ritorno. La squadra con la migliore classifica avulsa giocherà la gara di ritorno in casa. Se invece dovessero esserci più di due squadre al terzultimo posto, a decidere chi si sfiderà nei playout sarà la classifica avulsa dettata dagli scontri diretti. Le due squadre che risulteranno più indietro faranno lo spareggio finale.

In questo momento sarebbe l'Empoli a retrocedere come terza squadra, ma nell'ultima giornata potrebbe ancora ribaltare l'esito. Oltre ai toscani restano in ballo Udinese e Frosinone, in attesa di scoprire cosa farà il Verona a Salerno.