Verso le elezioni: a Pasiano continuità o svolta. Tra Amadio e Ros si decide nei borghi

PASIANO - Tra i comuni al voto il prossimo giugno, anche Pasiano di Pordenone, dove a sfidarsi sono per il centrodestra Marta Amadio e per il centrosinistra Sergio Ros.

I primi a presentare le liste sono stati i candidati di Sergio Ros, 63 anni, dipendente dell'azienda San Giacomo. Pasianese, attivo da sempre nel mondo del volontariato, ha un figlio Matteo, che ha deciso di entrare anche lui in lista. Una squadra di 42 candidati, 14 persone con 5 figure femminili per ogni lista. «Persone - ha detto Ros - di cui sono molto orgoglioso». Le liste sono Viva Pasiano, Cambiare si può e Pasiano in Comune. «Iniziamo le serate di presentazione dalle frazioni, per concludere poi nel capoluogo: crediamo che ogni località sia importante. Saranno anche occasioni di confronto». Dopo la prima a Cecchini, osteria Pontello, ad Azzanello al bar all'Angolo, e a Sant'Andrea il 15, si guarda ora a Rivarotta il 22 e a Visinale il 29 (inizio alle 20.30). Le tre liste civiche sono senza affiliazioni ai partiti, formate da persone di diverse generazioni, impegnate in diversi ambiti professionali e attive nel sociale, nel volontariato e nello sport. Dentro anche tanti giovani, c'è anche chi ha compiuto da poco 18 anni.



CENTRODESTRA

Per il centrodestra tre liste che appoggiano, Marta Amadio 49 anni, pasianese: Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni, Lega Salvini e la civica Progetto Forza Pasiano. Amadio, sposata, due figli, lavora nell'azienda artigiana di famiglia come responsabile amministrativa, è attiva nel volontariato da sempre. Dopo dieci anni da consigliere comunale, diventa assessore nel 2014 con il sindaco Edi Piccinin, poi rieletta nel 2019 e riconfermata assessore. «Una "palestra" lunga ma necessaria per capire il funzionamento della macchina amministrativa spiega - per conoscere le famiglie e le dinamiche del paese. In questi anni ho potuto maturare un'esperienza e la percezione delle necessità dei cittadini e del territorio. Ho accettato la candidatura perché vorrei realizzare molti progetti e valorizzare le grandi potenzialità del nostro paese. Condividiamo un programma amministrativo che presenteremo alla cittadinanza». Dopo l'apertura della campagna elettorale al teatro Gozzi, il 20 sarà a S. Andrea, il 22 a Rivarotta, il 27 a Visinale e chiusura il 6 giugno ai Molini.