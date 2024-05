JESOLO - Ormai è quasi una questione di dettagli. Lavori di allestimento della spiaggia quasi ultimati su gran parte dell’arenile. In fase di definizione anche l’ordinanza che sancisce i via alla stagione balneare: il provvedimento verrà firmato nelle prossime ore indicando dal 18 maggio al 22 settembre l’obbligo dei concessionari di garantire i tratti in concessione con lettini, ombrelloni, docce, bagni e servizio di salvataggio. In questo senso anche nelle discusse Umg 5 e 7, ovvero le Unità minime di gestione corrispondenti ai tratti di arenile più centrali, quello tra piazza Brescia e piazza Mazzini e quello antistante a piazza Marconi, sono in corso gli accordi tra i concessionari uscenti e le nuove società che si sono aggiudicate i bandi, per la gestione delle varie attrezzature mobili e fisse. Sulla stessa scia, non mancano gli incontri dei vari legali per definire le sub-concessioni dei chioschi. Almeno di quelli ancora chiusi dopo le nuove assegnazioni e dopo il rilascio delle anticipate occupazione.