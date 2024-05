Udine. Minorenne accoltellato in strada in centro città, altri due ragazzini feriti

UDINE - Un minorenne è stato accoltellato, questa sera, in centro a Udine: è stato ricoverato in ospedale, in codice rosso e in prognosi riservata. L'aggressore sarebbe un altro minorenne, sulle cui tracce sono gli agenti della Squadra Volante e Mobile della Questura.

Secondo una ricostruzione, attorno alle 17.45 si sarebbe scatenata una rissa tra una mezza dozzina di ragazzi, tutti minori stranieri. A un certo punto l'alterco - che si è consumato in due momenti e luoghi diversi, seppur ravvicinati - sarebbe degenerato e uno dei protagonisti ha estratto un coltello e ha colpito all'addome un altro giovanissimo. Un secondo ragazzo è stato centrato dai fendenti ed è stato condotto in Pronto soccorso in codice giallo. Un terzo giovane ha riportato solo ferite superficiali.