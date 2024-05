PORDENONE - È probabilmente il sogno di tutti: andare in pensione a 38 anni avendo lavorato solamente per due decenni. Un “buen retiro” da giovane, con tutte le forze ancora al loro posto. Viaggiare il mondo, godersi famiglia e figli. Una specie di elisir. E il tutto senza aver vinto alcuna lotteria, ma solamente con una serie di investimenti mirati e a una laurea in Finanza ottenuta con addosso la divisa dell’Air Force americana. La storia arriva da Aviano. Era chiusa dentro i cancelli fortficati della base Nato ma la Cnbc l’ha sviscerata. Il protagonista è il militare americano Darren Thedieck. Oggi ha 31 anni e tra sette appenderà la divisa al chiodo grazie all’impresa finanziaria di cui è diventato protagonista.



IL PERSONAGGIO

Darren Thedieck si è arruolato nell’esercito americano quando aveva 18 anni. Era il 2011. «Prima volevo fare il dentista - ha raccontato - ma non ho mai davvero pensato di prendere sul serio quella strada. Volevo un lavoro che mi facesse vedere il mondo». Da diciottenne, viene assegnato all’aeronautica a stelle e strisce. Prima il corso di base a Las Vegas, poi gli incarichi in Inghilterra, in Corea del Sud e infine ad Aviano, dove lavora nel settore dell’information technology. La prima paga base? Circa 1.400 dollari al mese. E alle spalle non c’è mai stata una famiglia ricca. «Anzi - ha spiegato il militare americano - la mia famiglia non aveva molti soldi che entravano. Ho visto mia madre lottare dal punto di vista finanziario».

LA SVOLTA

Poco dopo essere entrato nell’esercito Darren Thedieck si appassiona al mondo della finanza. Elabora un piano di risparmio e inizia ad investire in una serie di fondi di investimento piuttosto redditizi. Nel frattempo arrivano anche le promozioni sul lavoro, che fanno lievitare il suo stipendio. Ma il “segreto” non è il compenso, sarebbe troppo “facile” così. Alle spalle dell’impresa che si prepara a compiere il militare americano di stanza ad Aviano c’è tanto lavoro. Nel 2017, infatti, il giovane si laurea in Finanza rimanendo sempre con addosso la divisa. Terrà anche dei corsi tra i militari, per aiutarli ad investire in modo oculato. Cosa che lui, intanto, stava continuando a fare. In Germania, nel 2021, conosce Naudia, che poi diventa sua moglie. «Assieme - racconta - abbiamo elaborato un ulteriore piano di risparmio, tagliando tutte le spese inutili». «I suoi investimenti attualmente ammontano a più di 500.000 dollari, una cifra che spera di portare a 1 milione di dollari nei prossimi cinque anni», si legge nel reportage della Cnbc. Pochi anni dopo, avrà diritto al pensionamento dall’esercito con una pensione pari alla metà della sua paga base. Il pensionamento anticipato all’età di 38 anni sarà solo l’inizio della sua seconda vita che si è meritato.