Giornalismo in lutto, muore a 68 anni Giuseppe Liani. È stato volto del Tgr Friuli Venezia Giulia

UDINE - Giornalismo in lutto, è scomparso questa mattina, giovedì 9 maggio, Giuseppe Liani, volto storico della Rai in Friuli Venezia Giulia.

Aveva 68 anni. È morto nella struttura protetta che l'aveva accolto negli ultimi mesi.

Giornalista e saggista, in pensione dal 2016, Liani ha cominciato a muovere i primi passi al Corriere di Pordenone del gruppo Monti, per poi spostarsi al Messaggero Veneto di Udine. Nel 1992 entra in Rai al Gr3. Solo un anno dopo il ritorno in Friuli Venezia Giulia con il trasferimento alla redazione regionale prima a Trieste e poi a Udine. Tra le sue passioni anche la politica. Da giovane si mosse tra le file del Partito socialdemocratico. Ma nella sua vita professionale non c'è solo l'informazione. Docente a contratto all'università di Trieste e saggista, si è occupato di storia antica, religione e politica. Tra le sue pubblicazioni si ricordano Il peccato originale, lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia nel dibattito parlamentare della III legislatura.