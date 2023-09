PIEVE DI SOLIGO - Ladro entra in un cantiere e ruba il portafogli a un operaio. Scoperto, tenta la fuga in macchina con la complice al volante. L’operaio non li molla e si aggrappa alla portiera dell’auto, ma cade ferendosi. Scappano con un bottino di oltre trecento euro e una PostePay, ma non vanno lontani. L’arresto vicino a un vigneto di Conegliano è avvenuto in tempi record. È successo tutto nel giro di un paio di ore nella tarda mattinata di sabato, quando intorno alle 10.15 un uomo si è introdotto in un cantiere edile di Pieve di Soligo tra via Mussa Alta e Carlo Conte, in gestione alla ditta a conduzione familiare La nuova De Coppi.



LA TESTIMONIANZA

«Stavo lavorando all’interno del cantiere, insieme a mio padre e mio zio – spiega Alessandro De Coppi, vittima del furto - Quando verso le 10 esco dalla porta d’ingresso per prendere alcuni utensili lasciati dentro il furgone. In quel momento vedo una persona allontanarsi dal ripostiglio, dove ci sono i nostri effetti personali. Lì ho realizzato che c’era qualcosa che non andava». Probabilmente il ladro, notato uno sgabuzzino aperto e incustodito, ha aspettato che gli operai fossero all’interno del casolare per introdursi nel cantiere e rubare il portafoglio. Poi si è reso conto che non era passato inosservato. «Quando ha aumentato il passo, gli sono corso dietro», racconta De Coppi. Ad aspettarlo fuori dal cantiere una Dacia Sandero bianca con all’interno la complice. Inutili i tentativi dell’operaio di bloccare la fuga dei due, che si sono diretti verso Conegliano passando per Refrontolo. De Coppi si è aggrappato alla portiera dell’autovettura tentando il tutto e per tutto ma, alla rapida ripartenza della conducente, è rovinosamente caduto a terra riportando alcune contusioni ed escoriazioni a braccia e gambe. Nonostante una visita al pronto soccorso di Vittorio Veneto, ieri era già operativo in cantiere. «Sono riuscito ad aggrapparmi al finestrino aperto cercando di bloccarli. Sono caduto a terra, ma non mi sono fatto troppo male. – racconta con semplicità disarmante – Ho cercato di rialzarmi subito per prendere la targa e abbiamo chiamato i carabinieri fornendo ogni dettaglio utile. Non era neanche mezzogiorno quando mi hanno chiamato per dirmi che li avevano già presi».



LA CATTURA

Grazie alla descrizione del ladro e della macchina, dopo circa venti minuti dall’inizio delle ricerche una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha intercettato la Dacia lungo una via fondiaria vicino ad un vigneto a Conegliano. La coppia era già conosciuta alle forze dell’ordine: un 53enne residente a Farra di Soligo con precedenti in delitti contro il patrimonio e una donna 43 anni di Conegliano con pregiudizi di polizia. Il 53enne è stato sorpreso mentre preparava una siringa per assumere dello stupefacente. Nel vano portabagagli è stata rinvenuta sia la tessera Postepay rubata e una parte del bottino in denaro. I due ladri, infatti, avevano già speso più di duecento euro. Il portafogli, invece, gettato dal finestrino durante la fuga in zona di Refrontolo, è stato fortunatamente ritrovato da alcuni ciclisti. Si è concluso nel migliore dei modi questa rapina per l’operaio di 41 anni che ha potuto così riavere indietro sia i documenti e almeno una parte del denaro. «Alla fine, mi è andata bene. Probabilmente quando ha visto la porta socchiusa dello sgabuzzino con i miei vestiti appesi e ha pensato bene di cercare dei portafogli». Un po’ meno felice la conclusione per i due pregiudicati, arrestati per rapina impropria in corso e agli arresti domiciliari fino all’udienza in Tribunale di oggi.