Elezioni Europee, sei trevigiani in corsa per un seggio a Bruxelles: ecco chi sono

TREVISO - Ultime battute per rifinire le liste elettorali in vista delle prossime Europee e per calibrare la consistenza della pattuglia di candidati trevigiani. Al momento sicuri di un posto sono quattro: il vicesindaco di Treviso Alessandro Manera (Lega), il consigliere regionale Andrea Zanoni (Pd), la vice coordinatrice di Forza Italia Cristina Andretta e la consigliera comunale di Oderzo Mariangela Ferri del Movimento 5 Stelle moglie di Simone Scarabel, ex 5stelle in regione veneto nella passata legislatura. Al gruppo dei sicuri si potrebbe aggiungere anche Stefano Dall’Agata di Europa Verde Verdi.

Tutta da decifrare invece la situazione all’interno di Fratelli d’Italia.

FDI

A poche ore dalla definizione finale dei nomi l’unica vera certezza per il partito meloniano è che la candidatura dell’avvocato Fabio Crea data per sicura, ora non lo è più. Le possibilità che lista venga presentata a metà settimana senza un nome trevigiano è più forte che mai. L’avvocato trevigiano è tornato in forse nonostante sia forte la pressione esercitata dall’area riferibile al ministro Fitto. Più probabile invece che il partito scelga di convogliare i voti trevigiani verso Elena Donazzan, nome forte che ha già iniziato a spron battuto la sua campagna elettorale.

LEGA

Nel Carroccio tutti i giochi sono fatti. Treviso sarà rappresentata dal vicesindaco di Ca’ Sugana Alessandro Manera che, mercoledì, è andato a Roma firmare l’accettazione della candidatura. Sul suo nome il partito provinciale pare compatto, come dimostrano le tante uscite sui social di diversi esponenti leghisti che stanno appoggiando pubblicamente la sua corsa. L’obiettivo nemmeno tanto nascosto è mantenere il seggio lasciato libero da Gianantonio Da Re anche se non sarà facile. E poi c’è il caso Vannacci, il capolista scelto da Matteo Salvini che nella Marca non piace praticamente a nessuno. E nessuno fa nulla per nasconderlo.

FORZA ITALIA

Manca solo l’ufficialità per dare il via libera alla candidatura di Cristina Andretta, ex sindaco di Vedelago e ora vice coordinatrice provinciale degli Azzurri. Un nome indicato dallo stesso Flavio Tosi e approvato praticamente a tutti i livelli.

PD

Nel Partito Democratico zero sorprese: l’unico veramente in corsa per un posto in lista è sempre stato Andrea Zanoni e così è rimasto. La sua campagna elettorale è già partita, i manifesti fanno già capolino da più parti e l’agenda è già fitta d’impegni.

ITALIA VIVA

Il partito di Matteo Renzi sta chiudendo le fila, i nomi dei candidati sono ancora da affinare ma dalla Marca si alza un’ipotesi di candidatura di tutto rispetto: l’ex assessore al Bilancio di Ca’ Sugana Giuseppe Mauro che, tra Azione e IV, ha scelto la seconda. E che adesso potrebbe giocarsi tutte le sue carte.

CINQUE STELLE

Nessun dubbio nemmeno per il Movimento che, al solito, ha selezionato i suoi candidati attraverso un vaglio degli iscritti. La consigliera opitergina Mariangela Ferri è risultata la prescelta per la Marca.

EUROPA VERDE VERDI

Per il partito ambientalista è praticamente certa la candidatura di un volto storico della sinistra trevigiana: Stefano Dall’Agata, conosciutissimo per la sua attività a difesa di ambiente e diritti dei lavoratori.