Verso le elezioni: nella Bassa friulana su 13 partite aperte 9 uscenti cercano la conferma al timone

Nella provincia di Udine sono ottantuno i comuni al voto di cui tredici si concentrano nella Bassa. In quattro di questi (Chiopris Viscone, Muzzana del Turgnano, Rivignano Teor e San Vito al Torre) assisteremo sicuramente all'elezione di un nuovo, mentre nei restanti nove (Aquileia, Campolongo Tapogliano, Carlino, Castions di Strada, Gonars, Marano Lagunare, Precenicco, Terzo d'Aquileia e Visco) il sindaco uscente ha deciso di tentare di essere rieletto. In due casi (Precenicco e Visco) si potrebbe giungere anche a un terzo mandato.

Ad Aquileia Marco Fonzari (Uniti per Aquileia), sfiderà il sindaco uscente Emanuele Zorino (Aquileia Viva Zorino Sindaco). Sfida a tre a Campolongo Tapogliano dove il primo cittadino Alberto Urban (Progetto Comune) dovrà vedersela con Erica Papa (Possiamo Cambiare Campolongo Tapogliano) e Gabriele Gregorat (Prospettiva in Comune). A Carlino l'attuale sindaco Loris Bazzo (Energie per Carlino, Carlino San Gervasio Maranutto Insieme), affronterà Claudio Paiaro (Carlino Domani). Sfida a due anche a Castions di Strada tra il sindaco Ivan Petrucco (Uniti per Crescere Castions * Morsano e Crescere Insieme Castions * Morsano) ed Elisabetta Sicuro (SiAMO Castions e Morsano). A Chiopris Viscone assisteremo a un confronto inedito tra Graziano Bosello (Possiamo Cambiare Chiopris Viscone) e Carlo Schiff (Con Chiopris Viscone).

A Gonars la sfida metterà di fronte Alex Cittadella (Insieme Lista Civica e #Gonars Civica) e il primo cittadino uscente Ivan Diego Boemo (Lista Civica Boemo Sindaco e Giovani con Boemo). Sulle schede di Marano Lagunare gli elettori dovranno scegliere tra Eros Milocco (Marano - Perché sì!) che affronterà l'attuale sindaco Mauro Popesso (Uniti per Marano). Sono tre i candidati sindaci che concorrono per la fascia tricolore a Muzzana del Turgnano: Annino Billia (Progetto Muzzana e Muzzana Insieme), il già sindaco nel quinquennio 2014-2019 Cristian Sedran (Futura per Muzzana e Polo Civico per Muzzana) e Genziana Buffon (Muzzana idee e persone).

Anche a Precenicco sfida a due con Alessandro Casasola (Insieme per Precenicco) chiamato a vedersela con il sindaco uscente Andrea de Nicolò (Facciamo Futuro e Andrea de Nicolò sindaco). Novità a Rivignano Teor che va al voto in seguito allo scioglimento anticipato dell'assemblea municipale. Qui Fabrizio Mattiussi (Lista Civica Rivignano Teor - Mattiussi sindaco) affronterà Massimo Tonizzo supportato da ben quattro liste (Lega Salvini, Prospettiva Costante Tonizzo sindaco, Tutti per Rivignano Teor e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni).

Al capolinea anche il commissariamento di San Vito al Torre, dopo che il primo cittadino Doretta Cettolo era decaduta in seguito alle dimissioni dei consiglieri comunali.

Ci riprova Gabriele Zanin (Ancora Insieme, Lista Civica - Costruire il futuro) dopo essere stato sindaco nel triennio 2014-2019, essere uscito sconfitto nelle passate elezioni comunali ed essere stato uno dei sette consiglieri comunali dimissionari.

Nelle urne troverà ad affrontarlo Simone Cian (Rinnovamento, Vivere Crauglio Nogaredo San Vito).

Sfida a due a Terzo d'Aquileia con il sindaco uscente Giosualdo Quaini (Progetto democratico) che affronta Daniele Milocco (Lista Civica per Terzo). Infine a Visco saranno uno di fronte all'altra l'attuale prima cittadina Elena Cecotti (Rinnovamento) e Mauro Ongaro (Liberamente Insieme).