Elezioni europee, ecco tutti i candidati della Venezia-Giulia

Sono dieci i candidati della Venezia-Giulia (complessivamente 19 considerando anche il Friuli), quelli in corsa per ottenere uno scranno all'interno del Parlamento europeo di Strasburgo alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi.

Ecco chi sono in candidati

La triestina Sandra Savino (attuale sottosegretaria al Mef e assessore comunale a Trieste) è seconda nella lista di Forza Italia (al primo posto c'è il segretario nazionale Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio) mentre Federica Sabbati, anch'essa triestina, è al 14mo posto per Azione-Siamo Europei (capolista Carlo Calenda).

Triestina è anche Martina Pluda (è stata vicepresidente del Movimento europeo internazionale) al terzo posto nella lista del Movimento 5 stelle. Al 12mo posto per Fratelli d'Italia (capolista Giorgia Meloni) c'è la candidatura di Anna Olivetti, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Gorizia mentre la Lega Salvini Premier (capolista Paolo Borchia) candida come quinta l'attuale sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint. La Sudtiroler VolkSpartei (SVP) ha per capolista Herbert Dorfmann: al quarto posto si trova Franca Padovan, sindaca di San Floriano del Collio (provincia di Gorizia) ed esponente della Slovenska Skupnost.

Alternativa Popolare, inizialmente esclusa dalla corsa, ha visto riconosciuti i propri diritti: tra i candidati della lista, troviamo come seconda nella lista l’avvocata triestina Lucrezia Chermaz. Alleanza Verdi e Sinistra mette in campo la monfalconese Giulia Giorgi e con Pace Terra Dignità di Michele Santoro l'attore lombardo ma nato a Monfalcone e legato a Trieste Paolo Rossi. Corre per la lista Libertà il consigliere comunale di Trieste Ugo Rossi.