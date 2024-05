Istrana. Minorenni sull'auto rubata, non si fermano all'alt e fuggono dai carabinieri. La folle corsa finisce fuoristrada

ISTRANA (TREVISO) - Minorenne alla guida dell'auto rubata, non si ferma all'alt e viene inseguito dai carabinieri. La corsa, insieme all'amico 16enne, finisce fuoristrada. Il fatto nella notte tra l'8 e il 9 maggio, intorno alle 3 nella frazione di Sala d'Istrana, in via Baracca.

Il furto dell'auto e l'inseguimento dei militari

L'auto, una Toyota Yaris, risultava rubata lo scorso 7 maggio dall'abitazione di un'anziana di Morgano, ed era stata intercettata dai carabinieri che hanno tentato di fermarne la corsa mediante l'uso di segnali acustici e luminosi. Il veicolo però, anziché fermarsi, è andato avanti a tutta velocità e, dopo circa un paio di chilometri, usciva autonomamente di strada riportando danni ingenti. I militari hanno bloccato subito il 16enne alla guida rimasto ferito e trasporato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per le cure del caso. L'altro giovane, seduto nel posto del passeggero, è invece riuscito ad allontanarsi correndo in mezzo alla campagna ma è stato, dopo poco, bloccato da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Montebelluna.

Cosa succede ora ai due 16enni?

I due, incensurati, sono stati poi affidati ai rispettivi genitori. Per loro ora potrebbero profilarsi anche conseguenze penali: resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione oltre ad una multa di qualche migliaio di euro per la guida senza patente. Il sospetto dei militari dell’Arma è di un possibile coinvolgimento dei due 16enni in alcuni furti in abitazione verificatisi proprio nei giorni scorsi nella zona della Castellana.