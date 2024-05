Porta via il figlio dall'ex marito nel 2020 e fa perdere le loro tracce, ritrovata in un hotel di Treviso

TREVISO - Alloggiava in un albergo di Treviso come una comune turista ma su di lei pendeva un mandato di ricerca europeo dopo che l'ex marito l'aveva denunciata per sottrazione di un minorenne, loro figlio.

La fuga nel 2020 dall'ex marito

La donna, 38enne di nazionalità greca, nel 2020 abitava a Cipro con l'ex marito e il loro bimbo di tre anni quando, approfittando dell'allontanamento dell'uomo per motivi di lavoro, è fuggita con il piccolo facendo perdere le proprie tracce.

Al suo ritorno, l'uomo si è accorto di quanto accaduto e l'ha denunciata per sottrazione di minore. Inizia il processo, concluso nel 2023 con la pena di sette anni di carcere per la donna e un mandato europeo per trovarla.

La "gita" a Treviso

Lo scorso 5 maggio, la 38enne è stata trovata in un albergo di Treviso mentre era in vacanza con un uomo. E' stata rintracciata in seguito alla comunicazione dell'albergo, come da prassi, delle sue generalità alla Questura che, nel controllare i dati, si è accorta che la donna era ricercata. E' stata così arrestata e portata nel carcere della Giudecca a Venezia dove sconterà la pena.