FOLLINA (TREVISO) - Approfittano delle ombre lunghe della notte per svaligiare appartamenti in serie. Tre colpi in una stessa notte. Incuranti del fatto che in casa ci sono gli anziani, tutte persone sole, che dormono al piano superiore. incuranti del fatto che o proprietari di quelle abitazioni potrebbero svegliarsi e sorprendere i ladri con le mani nel sacco. Le conseguenze, a quel punto, potrebbero essere drammatiche.

LA BANDA

Invece la banda, pare ben rodata e formata da professionisti, sapeva quello che faceva. Nello spazio di qualche ora, nella notte tra giovedì e venerdì, ha messo a segno tre colpi fotocopia. Ad agire almeno due, se non tre persone, che si sono fatte largo nelle case degli sfortunati anziani praticando alcuni fori negli infissi. Una volta forzati gli infissi, i ladri si sono introdotti nelle abitazioni di tre pensionati, un uomo e due donne, rovistando nel piano terra, senza avventurarsi al piano superiore dove i padroni di casa stavano dormendo. Infatti, i pensionati non hanno sentito nulla e si sono accorti del furto soltanto la mattina dopo quando, una svolta svegli, sono scesi al pianto terra e si sono accorti dello strano disordine che regnava. Poi, a un’occhiata più attenta, hanno capito che era entrato qualcuno e che mancavano piccole somme di denaro contante lasciati, chi nel portafogli, chi dentro i cassetti della credenza per la spesa e le piccole necessità quotidiane.

LA DENUNCIA

Gli anziani hanno sporto regolare denuncia e i carabinieri della stazione di Vittorio Veneto hanno avviato le indagini per identificare gli autori dei colpi in serie. E visto che la testimonianza dei derubati si è rivelata praticamente inutile, in quanto nessuno di loro si è svegliato nel cuore della notte per i rumori sospetti, i carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. A insospettire i militari dell’Arma il fatto che i malviventi abbiano agito a colpo sicuro, prendendo di mira abitazioni di anziani soli. Erano, quindi, informati sulle case, su chi ci vive, sull’età, sul fatto che si tratta di persone sole dove il rischio di incappare in qualche membro della famiglie è ridotto all’osso. E che i furti siano stati lampo: hanno rovistato al pian terreno, accontentandosi di arraffare un po’ di denaro contante pur di limitare i rischi. I carabinieri sono fiduciosi di riuscire a incastrare i malviventi.