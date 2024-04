Incendio a San Fior. Fumo e fiamme in un'abitazione, anziano intossicato

SAN FIOR (TREVISO) - Incendio in un'abitazione a San Fior in via Europa, al civico 170: un anziano intossicato. Il fumo e le fiamme hanno inghiottito l'intera abitazione. All'interno c'era un uomo che si trovava in cucina intento a cambiare una lampadina, è stato portato al Pronto soccorso per una lieve intossicazione. Non si conoscono al momento le cause del rogo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia locale.