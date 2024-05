Distrutta dalle fiamme un'abitazione a Sappada. Vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo

SAPPADA - Distrutta dalle fiamme una casa vacanze nella borgata Mulbach a Sappada.

A mezzanotte e mezza di oggi, venerdì 3 maggio, le squadre di tre distaccamenti e della sede centrale dei Vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che avevano raggiunto altezze considerevoli. La paura infatti è che il fuoco potesse estendersi coinvolgendo le abitazioni vicine, tuttavia l'arrivo tempestivo dei pompieri ha evitato che questo accadesse. Ampio dispiegamento tra Vigili del fuoco e volontari sono al lavoro dalla notte scorsa per domare l'incendio. Le operazioni di estinzione e bonifica dell'area proseguiranno per tutta la giornata, ma la zona ora è sotto controllo. Ancora in fase di accertamento le cause. Ogni ipotesi al vaglio.