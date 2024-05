Maltempo, esonda il Muson a Camposampiero: decine di famiglie evacuate

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Notte di paura quella appena trascorsa in tutta l'alta padovana. A cavallo tra il 16 e il 17 maggio attorno alle 3.20 la furia dell'acqua e del fango hanno provocato la rottura degli argini del fiume Muson all'altezza della frazione di Rustega di Camposampiero. Si parla di una falla di circa venti metri che ha riversato nelle campagne, ma anche nel centro abitato, l'acqua e tutti i materiali di rifiuto che durante la piena si sono accumulati lungo il torrente.

Ad essere maggiormente colpite sono state via Guizze, via Cime, via Mulino Nuovo. Qui il sindaco Katia Maccarrone, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, rispondendo alle richieste d'aiuto di decine di famiglie finite sott'acqua, hanno provveduto a far evacuare quelle persone che si trovavano in maggiore emergenza. Le operazioni sono state effettuate da squadre dei pompieri con soccorritori fluviali alluvionale del comando di Padova, Vicenza, Belluno, Venezia. In arrivo un mezzo anfibio dal comando di Verona e personale e mezzi di pompaggio anche dai comandi dell’Emilia Romagna.

Al momento non si segnalano feriti e dispersi. Quella odierna sarà una giornata difficile in cui oltre a fare la conta dei danni provocati dall'alluvione delle ultime ore bisognerà anche tenere gli occhi rivolti verso il cielo auspicando che non avvengano ulteriori piogge.