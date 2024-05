SAPPADA - Incendio nella notte tra il 2 e il 3 maggio in una casa di Sappada: l'edificio è stato avvolto dalle fiamme, si tratta di una casa vacanze in legno, l'intervento dei vigili del fuoco ha consentito che le fiamme non divorassero anche le abitazioni vicine. Un impiego di forze notevole per i pompieri e i volontari, che stanno ancora mettendo in sicurezza la casa.