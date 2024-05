Esondazione del Muson, Rustega finisce sott'acqua: gli aiuti ai residenti

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Esonda il Muson e la frazione di Rustega di Camposampiero si allaga. Non ci sono più strade, non ci sono più marciapiedi. Dove prima si circolava a piedi o in auto, ora si deve utilizzare la barca. Sono decine le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa per rifugiarsi da parenti o amici, l'acqua è ovunque.

I vigili del fuoco, la Protezione civile, la polizia locale della Federazione hanno portato aiuti, sacchetti di sabbia per cercare di arginare quello che si può. I giardini non si vedono più, le aiuole spuntano appena a pelo d'acqua. (video di Giorgia Bellavia/Nuove tecniche)