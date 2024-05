Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali, accompagnati da lampi, tuoni e raffiche di vento e in alcuni casi perfino grandine. I nubifragi, per adesso, si sono verificati in particolare durante la notte fra le due giornate. E' molto difficile la circolazione del traffico, con diversi tratti di strada e sottopassi allagati.

I vigili del fuoco hanno ricevuto centinaia di richieste di aiuto, e da ieri sera sono già intervenuti in 250 situazioni di criticità, soprattutto per allagamenti, smottamenti, alberi caduti o pericolanti.

In particolare, ad essere colpite, le zone delle province di Vicenza, Padova e Venezia, ma i temporali non hanno risparmiato neppure alcune zone della provincia di Treviso.

Fiumi

Da segnalare l'allerta meteo arancione e gialla sui bacini del Veneto: il Bacchiglione ha superato la soglia di guardia, aperti i bacini di laminazione.