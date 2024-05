Portogruaro. Con l'auto volano nel fosso colmo d'acqua: corsa contro il tempo per salvare le quattro persone a bordo

GRUARO - Emergenza maltempo: Gruaro sott'acqua a Portogruaro un auto finisce nel fosso ricolmo.

L' allarme è arrivato verso le 17.15 al 115. Gli occupanti di un'auto stavano transitando lungo via Nosedo, nella zona di Fossalato a Portogruaro, quando all'improvviso sono finiti nel fosso. Subito hanno chiesto soccorso con l'autore di fatto bloccata nel fossato ricolmo d'acqua.

Una corsa contro il tempo per i soccorritori arrivati anche con l'elicottero dei vigili del fuoco di Mestre. Il traffico infatti a causa del maltempo ha mandato in tilt la viabilità in tutta la zona. Per i pompieri di Portogruaro, già impegnati in altri interventi non è stato facile raggiungere la zona. Intanto l'emergenza maltempo a mobilitato i soccorritori anche tra Gruaro, Cinto e Pramaggiore. Le abbondanti piogge che hanno interessato anche il vicino Friuli hanno mandato in tilt la rete fognaria e dei canali consortili. Il centro di Gruaro è finito sott'acqua mentre sono state registrate diverse inondazioni anche tra le strade di Cinto e Pramaggiore.