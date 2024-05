PORDENONE - Paura per due uomini che nella tarda serata di ieri, giovedì 16 maggio, sono rimasti bloccati su un isolotto formatosi tra i torrenti Meduna e Cellina all'altezza di Domanins a San Giorgio della Richinvelda. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco, impegnati dalle 20 alle 24 per portare in salvo i due uomini.