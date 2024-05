Valentina, grande appassionata di auto, muore a tre giorni dall'incidente stradale con gli amici Foto

PADOVA - VERONA - Speranze finite, oggi 14 maggio il cuore di Valentina Renso ha smesso di battere. La 26enne in compagnia di due amici, di cui uno ancora ricoverato in prognosi riservata, sabato sera attorno alle 20,30 affrontando via della Croce a Cervarese (Padova) su un'auto Bmw è finita fuori strada autonomamente. A tre giorni da quell'incidente la giovane veronese è deceduta.