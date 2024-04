Incendio in un'abitazione di Farra di Soligo, le fiamme partite dalla taverna: coppia in ospedale

FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Incendio in un'abitazione a Farra di Soligo questa mattina, 22 aprile, intorno alle 8 in via Gravette. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco da Montebelluna e Conegliano che hanno circoscritto e spento le fiamme. Non è al momento chiaro da dove sia partito l'incendio che ha interessato soprattutto la taverna della casa, sono in corso gli accertamenti da parte dei tecnici dei vigli del fuoco e dei carabinieri di Vittorio Veneto. Nell'abitazione vivono due anziani che sono riusciti ad uscire dall'abitazione e sono stati portati in ospedale a Conegliano per accertamenti, uno dei due è in condizioni di media gravità probabilmente a causa del fumo inalato.